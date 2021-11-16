زياد دغيم : لا ينبغي التعويل على الأمم المتحدة

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أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم : في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط الثلاثاء إنه لا ينبغي التعويل على الأمم المتحدة أو أي جهة خارجية في معاقبة المعرقلين للانتخابات للليبية.

وأوضح زياد دغيم أنه من الأفضل إخضاع من يوصفون بعرقلة الانتخابات الليبية أمام القضاء الوطني لكون ليبيا دولة ذات سيادة.

وأشار لوجوب التوافق أولا حول تعريف واضح للطرف المعرقل للانتخابات والعملية السياسية.

ونوه لضرورة معرفة الأدوات والتحركاتت التي يمكن اللجوء إليها كي لا يتم إطلاق التهم جزافا.

وحذر من أن يتم استغلال الأمر في إطار تصفية الحسابات بين الأطراف السياسية.

وتابع دغيم أن تلك العقوبات الدولية لن تكون وسيلة ردع قوية للمعرقلين.

في حين أضاف أن من يسعى إلى عرقلة الانتخابات بهدف الحفاظ على مصالحه أو نفوذه لن يلتفت أو يهتم لموضوع العقوبات سواء أمريكية أو أممية.