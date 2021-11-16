حفتر يقدم أوراق ترشحه لرئاسة ليبيا رسميًا

أخبار ليبيا 24 – خبر

تقدم قائد الجيش الوطني الليبي ”سابقا“ خليفة حفتر، صباح اليوم الثلاثاء، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بمقر مفوضية الانتخابات في بنغازي .

ويأتي تقديم المشير خليفة حفتر بعد يومين من إعلان سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، ترشحه للانتخابات التي من المزمع إقامتها في 24 ديسمبر المقبل.

وقال حفتر في كلمة عقب تقديم أوراقه في مدينة بنغازي إنه ترشح للانتخابات ”لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة“.

وفي كلمة مقتضبة له، أكد أنه ترشح “ليس طلبا للسلطة بل لقيادة الشعب الليبي في مرحلة مصيرية”.

وشدد حفتر على تمسكه بوحدة البلاد وسيادتها واستقلالها، واصفا تلك اللحظة بالتاريخية التي لا تصلح لدغدغة المشاعر، وفق تعبيره.

إلى ذلك، وعد في حال فوزه، “بالاصطفاف إلى جانب الليبيين لتنفيذ طموحاتهم، و على رأسها وحدة البلاد واستقلالها وسيادته”

وقال “إذا قدر لنا تولي الرئاسة، فإن عقلنا مليء بأفكار لا تنضب استجابة لأحلام الليبيين”. كما تعهد بإطلاق مسار المصالحة والبناء، والدفاع عن الثوابت الوطنية.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن حفتر تعليق مهامه العسكرية وتسليم قيادة الجيش للفريق أول عبد الرازق الناظوري لمدة 3 أشهر حتى موعد الانتخابات الرئاسية.