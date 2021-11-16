تونس تكتسح ليبيا برباعية في بطولة شمال إفريقيا للشباب

أخبار ليبيا 24 – رياضة

خسر منتخب ليبيا للشباب أمام مضيفه التونسي برباعية نظيفة الإثنين، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لبطولة شمال إفريقيا لمواليد 2003.

وبطولة شمال إفريقيا مقامة في دولة تونس وتستمر حتى يوم الثامن عشر من من الشهر الجاري.

وسجل أهداف أصحاب الأرض، آدم قرب في الدقيقة (38)، وغيث الوهابي في الدقيقة (45+2).

كما سجل أمين كشيش في الدقيقة (52) من ضربة جزاء، ومالكوم جمال الحميدي في الدقيقة (86).

وبهذا الفوز عزز منتخب تونس للشباب مركزه الثاني في البطولة برصيد 7 نقاط، خلف المتصدر منتخب مصر صاحب (9 نقاط) .

وهذه الخسارة هي الثالثة للمنتخب الليبي على التوالي، و ستحسم البطولة في مباراة تونس ومصر، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء .

منتخب شباب ليبيا بقيادة المدرب عياد القاضي خسر في المباراة الأولى أمام المنتخب المصري بنتيجة هدفين مقابل هدف، وخسر اللقاء الثاني أمام شباب الجزائر بنتيجة هدف دون مقابل، وخسر أمس أمام منتخب تونس بنتيجة أربعة أهداف دون رد.

بهذه النتيجة رفع المنتخب التونسي رصيده إلى النقطة السابعة، بعد فوزين وتعادل، بينما يستمر المنتخب الوطني في المركز الأخير دون نقاط، وتتبقى له مباراة أخيرة أمام شباب موريتانيا.