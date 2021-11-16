بلدية مصراتة تعلن رفضها التام لـ الانتخابات الليبية

أخبار ليبيا 24

أعلن المجلس البلدي مصراتة، اليوم الإثنين، عن رفضه التام والقاطع لإجراء الانتخابات الليبية في صورتها الحالية واصفا إياها بـ”المعيبة”.

واعتبر المجلس في بيان له أن الانتخابات بصورتها الحالية تُرسخ لوأد الحرية، وعودة الاستبداد.

وطالب المجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بـ”الاعتذار حتى لا تحيد عن أهدافها”.

كما دعاها إلى “إعلان رفضها التام لترشح من كان جزءًا من معاناة الليبيين”.

مطالبا بأن تكون إلى جانب أبناء الشعب الليبي في وقفة وطنية سيسجلها التاريخ.

وأشار إلى أن ليبيا بحاجة إلى “إرساء معالم الدولة المدنية القوية، التي تحتكم إلى دستور توافقي يجمع الفرقاء”.

واعتبر أن الساسة بلا مبادئ، واستغلوا الهدف السامي، وصاغوا أبشع القوانين الانتخابية في الغرف المغلقة.

وذلك لتمهيد الطريق للمجرمين، وتسهل وصول الفاسدين، بحسب البيان.

وتابع المجلس في بيانه، “إن ما كان يوم الأمس مِن ترشح من استخدم القوة الغاشمة ضد المتظاهرين العزل إبان ثورة فبراير”.

مشيرا أنه باستقباله في أحد المراكز الانتخابية؛ تغدو المفوضية حلقة من حلقات هذا التآمر، بقبولها أوراق الترشح ممن هو مطلوب للعدالة”، في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي.

واتهم المجلس مفوضية الانتخابات بالخروج عن العمل الإداري التنظيمي إلى العمل السياسي، الأمر الذي يجعلها منتهكة للقضاء المحلي والدولي.

وكان قد أعلن سيف الإسلام القذافي أمس الأحد ترشحه للانتخابات الرئاسية، وذلك في مكتب الإدارة الانتخابية سبها.