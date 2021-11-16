بدء فحص وتدقيق ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أخبار ليبيا24

بدأت المفوضية العليا للانتخابات في عملية فحص وتدقيق ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ويهدف ذلك لنشر القوائم الأولية للمرشحين.

وقال، رئيس قسم المرشحين بإدارة العمليات بالمفوضية، التواتي رمضان، بأن الموظفين في القسم بدأوا في فحص وتدقيق ملفات المرشحين للانتخابات الواردة من مكاتب الإدارة الانتخابية.

وأضاف، أن ذلك جاء بعد استلامها وفقا للشروط التي نصت عليها القوانين الانتخابية.

وقال التواتي، “بعد انتهاء عمليات الفحص والتدقيق، سيتم نشر القوائم الأولية للمرشحين وهي قوائم تتضمن أسماء كل من تقدموا بطلباتهم للترشح للانتخاب، لتبدأ بعدها فترة تقديم الطعون والتظلمات حول هذه الترشحات”.

وأضاف، “عند انتهاء المدة القانونية لتقديم الطعون والتي حددتها القوانين بـ (12) يوما سيتم نشر القوائم النهائية بأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب، والأسماء التي سترد في تلك القوائم سوف تكون نهائية وهي التي ستدرج في أوراق الاقتراع”.

استلام ملفات المرشحين للانتخابات

وانطلقت عملية استلام ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية يوم 08 نوفمبر الجاري. وأوضحت المفوضية أن قبول ملفات المرشحين للرئاسة ستستمر إلى يوم 22 نوفمبر. وفي المقابل سيستمر قبول طلبات المرشحين للبرلمان إلى يوم 07 ديسمبر المقبل.

المرشحين للانتخابات البرلمانية

وأعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، بلوغ إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية، حتى يوم الإثنين، إلى (721) مترشحا ومترشحة.

المرشحين للانتخابات الرئاسية

وعلى صعيد الانتخابات الرئاسية، فقد ذكرت مفوضية الانتخابات أن مزيدًا من المرشحين لازالوا يتوافدون لتقديم أوراق ترشحهم لمنصب رئاسة الدولة.

وتقدّم اليوم القائد السابق للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، بطلب ترشح للإدارة الانتخابية في بنغازي.

وأوضحت المفوضية، أن مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس استقبل، الإثنين، كل من المرشح أسعد محسن زهيو، والمرشح فيضان عيد حمزة، والمرشح السنوسي عبدالسلام الزوي، مصحوبين بمستنداتهم ووثائقهم الخاصة بالتقدم لطلب الترشح المبدئي.

وسبق ذلك، قبول ملفات كل المرشح عبدالحكيم بعيو، كأول ملف لمرشح رئاسي. كما شهد اليوم الأحد 14 مكتب الإدارة الانتخابية سبها، قبول أوراق المرشح سيف الإسلام القذافي. وبهذا يصبح عدد المتقدمين لهذا المنصب 6 مرشحين.

ولفتت المفوضية إلى أن قبول طلبات الترشح يعد قبولا مبدئيا إلى حين التحقق من بياناتهم.

وذكرت أنها سوف تعلن بعد إغلاق باب الترشح القوائم المبدئية للمرشحين وتنشر بوسائل الإعلام وموقع المفوضية الرسمي.