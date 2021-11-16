بحث استئناف مشاريع إعمار في طبرق لحساب شركة إيطالية

أخبار ليبيا 24-خاص

نوقش، اليوم الثلاثاء، استئناف مشاريع إعمار في طبرق لحساب شركة إعمار إيطالية. جاء ذلك في اجتماع عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية، مع ممثلين عن “انريكو رافانيلي” الإيطالية بشأن استئناف مشاريع الإعمار بطبرق، التي وتوقفت في مارس 2014، على خلفية اختطاف أحد مهندسيها من قبل الجماعات الإرهابية المتطرفة في درنة آنذاك وأطلق سراحه بعد عدة أشهر .

وقال، مراسل أخبار ليبيا24، إن الاجتماع بالشركة الإيطالية جرى في حضور جهاز الإسكان والمرافق ووكيل الديوان ومدير مكتب المشروعات بالبلدية

مشاريع الإعمار بطبرق

ورحب عميد بلدية طبرق بعودة الشركة الإيطالية لاستكمال المشاريع السابقة في طبرق. وأكد على ضرورة تفعيل جميع العقود السابقة وخاصة الأحياء الجديدة. وجرى، خلال الاجتماع، عرض الخرائط الخاصة بالمشاريع المستهدفة حاليا.

وأضاف، أنه تم الاتفاق على استكمال مشروع حي باب درنة وشارع صلاح الدين. وكانت نسب الإنجاز بالمشروع قد وصلت إلى 60 بالمائة في بعض الأحياء.

وذكر مراسل الوكالة، أن بلدية طبرق وعدت برفع مذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء، لإعادة تفعيل عقود البنية التحتية في أحياء الحدائق والزهور والقدس والناظورة. إضافة إلى التنسيق بين البلدية وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق لتحديد الأولويات للمشاريع الهامة.

وقال المراسل، إن عميد البلدية أكد على تذليل كل العقبات والصعاب التي تواجه عمل الشركة.

يأتي ذلك بينما اجتمع مدير مكتب المشروعات في طبرق، المهندس نصر شرح البال، مع الشركة التونسية للخدمات العالمية “جفال القابضة”.

وبحث الجانبان المشاكل في مجالات الكهروميكانيكية مثل محطات الصرف الصحي ومحطات المياه وغيرها من الأعمال والمشاريع وإمكانية الاستفادة من إمكانيات الشركة.