الولايات المتحدة تجدد دعمها لإجراء الانتخابات الليبية

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جدد، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، التأكد على دعم بلاده للانتخابات الليبية. وذلك، في تغريدة نشرتها سفارة الولايات المتحدة في ليبيا على منصة تويتر، عقب اجتماع نورلاند اليوم مع الجمعية الأمريكية الليبية للأعمال.

وقال نورلاند: “لقد شددت على دعم الولايات المتحدة للانتخابات الليبية. وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، على أهمية الحفاظ على مؤسسة وطنية للنفط موحدة وتكنوقراطية ومستقلة في مواجهة التحديات المستمرة لعملياتها.”

وأضاف، “مجتمع الأعمال الأمريكي مهتم بشدة بالشراكة مع ليبيا ومع استمرار استقرار الوضع السياسي. كانت هذه هي الرسالة من اجتماعي اليوم مع الجمعية الأمريكية الليبية للأعمال”.

2/2 لقد شددت على دعم الولايات المتحدة للانتخابات، وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، على أهمية الحفاظ على مؤسسة وطنية للنفط موحدة وتكنوقراطية ومستقلة في مواجهة التحديات المستمرة لعملياتها." #ليبيا — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) November 16, 2021

الدعم الدولي للانتخابات الليبية

إلى ذلك بحث رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش، مزيدا من سبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وقالت، مفوضية الانتخابات، إن الطرفين ناقشا آخر المستجدات الجارية للانتخابات الليبية والتقدم العملياتي الذي أحرزته المفوضية عقب فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وما رافق ذلك من زخم على صعيد اهتمام وتطلعات المجتمع الدولي نحو استقرار ليبيا وتقدمها في سلم الديمقراطية.

ذكرت، أن كوبيتش أكد على دعم الأمم المتحدة، للانتخابات الليبية القادمة. وأكد كوبيش التزام الأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب الليبيين لتحقيق تطلعاتهم نحو دولة الديمقراطية المنشودة.

وأعلنت المفوضية، أن إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية إلى (721) مترشحا ومترشحة.

جاء ذلك مُنذ انطلاق عملية استلام طلبات المرشحين للانتخابات في 08 نوفمبر الجاري.

هذا وأكدت المفوضية أن مزيدًا من المرشحين لازالوا يتوافدون لتقديم أوراق ترشحهم لمنصب للانتخابات الرئاسية وكذلك البرلمانية.