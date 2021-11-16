السايح وكوبيش يبحثان دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية

أخبار ليبيا24

بحث رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الثلاثاء، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيش، مزيدا من سبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر القادم.

وأوضحت مفوضية الانتخابات، أن الطرفين ناقشا آخر المستجدات الجارية للانتخابات الليبية والتقدم العملياتي الذي أحرزته المفوضية عقب فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وما رافق ذلك من زخم على صعيد اهتمام وتطلعات المجتمع الدولي نحو استقرار ليبيا وتقدمها في سلم الديمقراطية.

دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية

وذكرت، أن كوبيتش أكد على دعم الأمم المتحدة، للانتخابات الليبية القادمة. كما أكد التزامها بالوقوف إلى جانب الليبيين لتحقيق تطلعاتهم نحو دولة الديمقراطية المنشودة.

فحص ملفات المرشحين للانتخابات الليبية

وبدأت المفوضية العليا للانتخابات في عملية فحص وتدقيق ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. ويهدف ذلك لنشر القوائم الأولية للمرشحين، لتبدأ بعدها فترة تقديم الطعون والتظلمات حول هذه الترشحات.

ومُنذ انطلاق عملية استلام ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 08 نوفمبر الجاري، بلغ إجمالي عدد المترشحين لانتخاب مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية إلى (721) مترشحا ومترشحة.

استمرار قبول المرشحين للانتخابات

جاء ذلك في بيان للمفوضية العليا للانتخابات بحسب الإحصائية الصادرة يوم أمس الإثنين. أوضحت المفوضية أن قبول ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية سيستمر إلى 22 نوفمبر، بينما سيستمر قبول طلبات المرشحين للبرلمان إلى 07 ديسمبر المقبل.

وذكرت المفوضية أن مزيدًا من المرشحين لازالوا يتوافدون لتقديم أوراق ترشحهم لمنصب رئاسة الدولة.

وقالت، إن المكتب الانتخابي بطرابلس استقبل، الإثنين، المرشح أسعد محسن زهيو، والمرشح فيضان عيد حمزة، والمرشح السنوسي عبدالسلام الزوي.

وقدّم المرشح، خليفة حفتر، بطلب ترشح للإدارة الانتخابية في بنغازي. وسبق ذلك، قبول ملفات كل المرشح عبدالحكيم بعيو، كأول ملف لمرشح رئاسي. كما شهد اليوم الأحد 14 مكتب الإدارة الانتخابية سبها، قبول أوراق المرشح سيف الإسلام القذافي.

ولفتت المفوضية إلى أن قبول طلبات الترشح يعد قبولا مبدئيا إلى حين التحقق من بياناتهم.

وذكرت أنها سوف تعلن بعد إغلاق باب الترشح القوائم المبدئية للمرشحين وتنشر بوسائل الإعلام وموقع المفوضية الرسمي.