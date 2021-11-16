الجرندي يؤكد دعم بلاده لحل ليبي ليبي

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قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي خلال الاجتماع 17 للسوق المشتركة COMESA الثلاثاء إن دعم بلاده ما الثابت تجاه ليبيا ومساعدتها في التوصل إلى حل ليبي ليبي يكفل استعادة السلم الأهلي ويحفظ وحدتها.

وأوضح عثمان الجرندي في الاجتماع الـ17 لوزراء الخارجية للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي أن ليبيا تعد أحد أبرز الملفات التي تهتم بها تونس

وأكد الجرندي على الأهمية القصوى التي توليها بلاده لمحاور السلم والأمن ومكافحة الإرهاب في ليبيا كأحد شروط تحقيق التنمية المستدامة.

ونوه إلى الثوابت التي توليها الدولة التونسية وجهود بلاده لدعم ليبيا.

ومساعدتهم في التوصل إلى حل ليبي ليبي يكفل استعادة السلم الأهلي ويحفظ وحدة ليبيا واستقلالها.

في حين أشار لمخرجات الحوار السياسي الليبي الذي احتضنته جنيف في نوفمبر 2020 والذي انبثقت عنه خارطة الطريق.

وتابع أن الخارطة لازالت تحضى بدعم المجموعة الدولية ولاسيما في الجزء المتعلق منها بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.