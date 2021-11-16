الأمم المتحدة: البت بأهلية المرشحين من صلاحيات مفوضية الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت الأمم المتحدة، إن البت في أهلية المرشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في ليبيا، هو من صلاحيات مفوضية الانتخابات.

جاء ذلك تعقيبا على إعلان المفوضية، الأحد، قبولها أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي (49 عاما) للانتخابات الرئاسية.

بعثة على الأرض

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق ”بالطبع نحن نواصل دعمنا للسلطات الليبية استعدادا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضاف ” لدينا بعثة على الأرض، وتعمل مع جميع أصحاب المصلحة لتسهيل الإجماع على تنظيم انتخابات شاملة وذات مصداقية ”.

ولفت إلى أن ثمة خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين النواب من جانب والأعلى وحكومة الوحدة والرئاسي من جانب آخر.

وتابع” بالنسبة للمرشحين، فمن صلاحيات المفوضية تلقي الترشيحات، كما أنها هي التي تقرر أهلية المرشحين وفقا للإطار التشريعي واللوائح التنفيذية”.

وفتحت المفوضية باب الترشح في 8 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى 22 من الشهر ذاته للانتخابات الرئاسية، وحتى 7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.

يشار أن سهيل الغرياني نجل مفتي الدم دعا إلى إغلاق المراكز الانتخابية في استمرار لسياسة التحريض، ومساعي عرقلة إجراء الانتخابات .

ودعا الغرياني مسؤول مؤسسة التناصح الإرهابية لغلق المراكز الانتخابية قائلا “أدعو الأحرار في المدن الثائرة أن تعلن قفل مراكز الانتخابات”.

مهزلة الانتخابات

وأضاف عبر حسابه في موقع التواصل “فيسبوك”: “قمنا بثورة عانينا لأجلها الكثير، فقدنا أحبابا وأعزاء علينا وفلذات أكباد، لن نسمح بعودة الدكتاتورية من نافذة مهزلة الانتخابات .. هذا بلدي وسأهلك دونه”.

وكانت عدد من مدن الغرب قد شهدت، إغلاق الميليشيات للمكاتب الانتخابية وتعطيل عملها، اعتراضا على ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات.