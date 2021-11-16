استئناف الرحلات الجوية الداخلية بمطارات شرق ليبيا 

أخبارليبيا24- خاص

أعلن مدير الشؤون الإدارية والمالية بمطار الأبرق الدولي الصالحين قويدر، استئناف الرحلات الداخلية من وإلى المطار ابتداءً من اليوم الثلاثاء.

وقال قويدر لـ”أخبارليبيا24″ إن الرحلات الداخلية ستعود من وإلى المطار بعد توقف دام لأكثر من شهر.

وأضاف المسؤول أن العمل الإداري لم يتوقف حتى يوماً واحدًا، والإيقاف كان للرحلات الداخلية فقط.

وأوضح قويدر، أن تفعيل الرحلات الداخلية سيعود بمطاري طبرق وبنينا أيضاً، مشيراً إلى أن المواطنين عانوا كثيراً بسبب إيقاف الرحلات الداخلية الخارج عن إرادتنا.

يذكر أن مطارات المنطقة الشرقية طبرق والأبرق وبنينا، أعلنت إيقاف الرحلات الداخلية من وإلى المطارات، لعدة مشاكل تعاني منها أبرزها تأخر المرتبات. ومن ثم أصدرت وزارة الداخلية شرقي البلاد تعليمات لاستمرار إيقاف الرحلات الداخلية.