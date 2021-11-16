أم العز الفارسي تعلق على إغلاق مطار بنينا وفرض الموافقة الأمنية 

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علقت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أم العز الفارسي، على إغلاق الرحلات الداخلية عبر مطار بنينا.

وقالت الفارسي عبر حسابها على “فيسبوك” :”حتى هذه اللحظة وبرغم اتصالاتي بأطراف عديدة؛ لا أحد يعرف من أصدر أمر إغلاق مطار بنينا في وجه الرحلات الداخلية”.

وتابعت عضو الملتقى :”لا أحد يعرف من لديه مصلحة في اشتراط موافقات أمنية تتعارض مع نص القانون والتشريعات النافذة وتطبق على شباب برقة من سن 18 إلى 45 دون غيرهم من الشباب الليبي”.

وتساءلت الفارسي :”هل الغرض (تطفيشهم) ومن أجل من يخرج لايعود؟ أم لإجبارهم على البقاء في بيئة طاردة وقاتمة وقاتلة؟ أفيدونا أغيثونا”.