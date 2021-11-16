أمغيب: الدبيبة يريد إشعال حرب جديدة خدمة للمشروع العثماني

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال عضو مجلس النواب، سعيد أمغيب، إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، يريد إشعال حرب جديدة .

وأوضح أمغيب أن الدبيبة يسير على نهج رئيس حكومة الوفاق السابق فائز السراج لتعزيز التواجد التركي بتوقيع اتفاقيات جديدة.

وذكر أن الدبيبة ومن خلفه يعتقدون أنهم قادرين على عرقلة أو تأجيل الانتخابات من خلال إشعال فتيل حرب جديدة ”.

وأضاف أمغيب:” تستفيد حكومة الدبيبة من تلك الحرب كما حدث لحكومة السراج خدمة لتركيا طبعاً .

وعبر حسابه على “فيسبوك” أشار إلى أن الدبيبة يسعى لإتاحة فرص جديدة لتوقيع المزيد من الاتفاقيات ونهب الكثير من الأموال”.

وتابع أمغيب” لكنهم نسوا أو تناسوا أن ظروف تلك المرحلة قد تغيرت تماماً، إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، يريد إشعال حرب جديدة“.

وحرض الدبيبة، في كلمته، الإثنين، أمام الفعاليات الشبابية والطلابية، أنصاره على رفض قوانين الانتخابات، واصفا إياها بـ”معيبة ومفصلة على أشخاص بعينهم”.