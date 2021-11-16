أكاديميات ليبيات ينتقدن وصف الدبيبة لوزير التعليم العالي بـ “كركوبة” 

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أثارت كلمة “كركوبة” التي قالها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لوزير التعليم العالي عمران القيب حفيظة الكثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وصفها البعض بأنها الشعوبية في أبهى صورها، فيما يراها آخرون أنها بعيدة كل البعد عن اللباقة وأنها كانت في غير محلها.

أستاذة العلوم السياسية، الدكتورة عبير أمنينة علقت على هذا الأمر وقالت :”من متلازمة السلطة قتل بذرة الكرامة لدى المسؤول وإن علا في السلم الهيراركي”.

وتابعت أمنينة في منشور عبر حسابها على “فيسبوك” :”سحل الفكر، تسطیح الملامح، وهتك العرض معنوية قبل جسدية. كما كان الأمر في مدرسة القذافي لكسر الرفض وخنق (اللا)، وخلق الإذعان”.

وتضيف :”أن يتم مناداتك (کرکوبة) وتأت مسرعًا مبتسمًا بدون آن تشعر بوخز الكلمة. فأنا كعضو هيأة تدريس جامعي أطالبك سيادة وزير التعليم العالي بكل احترام أن تستقيل”.

فيما قالت عضو لجنة الحوار السياسي الليبي أم العز الفارسي :”مجرد (كركبة)؛ عندما وضعوه على كرسي لايليق به، تألمنا وزعل. وعندما جلس على الأرض في الحرم الجامعي حافي القدمين، تألمنا فزعل”.

وتواصل الفارسي تعليقها عبر حسابها على “فيسبوك” :”وعندما تم التنمر عليه، ونابزه سيده ساخرا زعلنا فابتهج”.

وختمت عضو ملتقى الحوار السياسي منشورها :”وزيرنا ؛ لايليق بنا أو لا نليق به، فالبون شاسع والطريق طويل”.