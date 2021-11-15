هل يقدم حفتر أوراق ترشحه للرئاسة غدا؟

أخبار ليبيا24

قالت، قناة إعلامية مصرية، إن المشير خليفة حفتر، سيقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا يوم غد الثلاثاء.

ونقلت قناة “الشرق” عن مصدر عسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، قوله إن حفتر، سيقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في بنغازي الثلاثاء، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة في قانون الانتخابات الصادر عن مجلس النواب الليبي.

وعلّق المشير خليفة حفتر في سبتمبر الماضي عمله العسكري لمدة 3 أشهر تمهيدًا للترشح للرئاسة.

وكلّف حفتر، رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري بخلافته لقيادة القوات المسلحة.

ويفرض قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب على المترشح، الاستقالة من منصبه أو تعليقه قبل الترشح بـ 3 أشهر.

وفي 08 نوفمبر الجاري، فتحت، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، باب الترشح لرئاسة ليبيا.

وأعلن، رئيس المفوضية، عماد السائح، أن قبول طلبات الترشيح للانتخاب الرئاسية سيستمر إلى غاية 22 نوفمبر الجاري.

وأكد السائح، أن قبول طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية سيقتصر على فروع المفوضية الثلاث بكل من طرابلس وبنغازي وسبها.

شروط الترشح

وكشفت المفوضية العليا للانتخابات، عن الشروط التي يجب توفرها في المرشح للانتخابات الرئاسية.

ويشترط للترشح للرئاسة، أن يكون المترشح مسلما ومن أبوين مسلمين، كما أنه يجب عليه إثبات عدم حمله لجنسية دولة أخرى عند ترشحه، وكذلك الأمر بالنسبة لوالديه وزوجته.

ويشترط للترشح كذلك، ألا يكون صادرا بحق المرشح حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يقدم إقرارا بذلك مرفقا بشهادة الحالة الجنائية.

ولا يحق الترشح لمن صدر بحقه قرار بالعزل التأديبي من قبل. وعلى المترشح أن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل البلاد وخارجها، وهو الأمر ذاته لزوجته وأولاده القصّر.

ومن الشروط الواجب توفها في المترشح، ألا يقل عمره عن 35 عاماً عند ترشحه. ولا يحق الترشح لموظفي المفوضية أو أعضاء لجانها الانتخابية أو أعضاء لجان الاقتراع.

وأيضًا يشترط على المترشح أن يُزكى من قبل 5000 ناخب على الأقل مسجلين بسجل الناخبين، وأن يودع بحساب المفوضية مبلغ 10 آلاف دينار ليبي.

وفي حال كان المترشح يشغل وظيفة قيادية عامة، ينبغي عليه التوقف رسميا عن ممارسة عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر وتقديم ما يثبت ذلك من وثائق. وعلى المترشح أن يكون لائقا صحيا، ويقدم تقريرا صحيا معتمدا بذلك.

وعلى المترشح أن يوكل من يفوضه باستكمال إجراءات الترشح وإجراءات العملية الانتخابية التي تقرها لوائح وإجراءات المفوضية.

كما يجب أن يكون المترشح حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل، أو ما يعادله من جامعة معتمدة، إضافة إلى تمتعه بكامل حقوقه المدنية.