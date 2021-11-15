نتائج استطلاع رأي أجرته أخبار ليبيا 24 .. هل أنت مع تحديد النسل ام ضده؟

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

تنظيم الأسرة من الوسائل الأساسية لكبح جماح النمو السكاني الذي لا يمكن تحمّله وما ينجم عنه من آثار سلبية على دخل الأسرة .

ويمثل هذا التنظيم فرصة سانحة أمام الوالدين لرفع مستوى ثقافتها ومشاركتها في الحياة العامة، بوسائل منها العمل المدفوع الأجر في مؤسسات غير أسرية، بالإضافة إلى ذلك فإن صغر حجم الأسرة يمكّن الوالدين من زيادة الاستثمار في كل طفل.

وتشير الدراسات إلى أن الأطفال الذين لديهم عدد أقل من الأشقاء يميلون إلى البقاء في المدرسة لفترة أطول من أقرانهم ممّن لديهم أشقاء كثر.

وحول هذا الأمر أجرت “اخبارليبيا24” استطلاعًا للرأي عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص “صعوبة الوضع المادي للأسرة، فهل أنت/أنتِ مع تحديد النسل أو ضده؟ وليش؟

إحدى المشاركات “Sun Bengazi” كانت عكس فكرة تحديد النسل، وقالت “إن نسبة الزواج متدنية في البلاد بسبب شروط عائلات الطرفين وارتفاع أسعار والركود المالي ونقص السيولة كل هذه الأسباب وراء ارتفاع العنوسة في البلاد .

وتابعت أن البلاد منذ ثورة فبراير اندلعت في البلاد العديد من الحروب وتسببت في مقتل العديد من الشباب والأطفال، مشيرًا إلى ضرورة زيادة عدد السكان بدلاً من تحديده أو منعه، حسب وصفها .

وطالب السلطات بضرورة تحسين المستوى المعيشي للسكان وزيادة دخل الناس وتوسيع المدن .

ومن جهتها، أكدت “ام ريني وزيني الحاسي” أنها مع عملية تحديد النسل، مبينتًا أنه خاصة في الوقت الحالي مع ارتفاع الأسعار يجب مراعاة كل شئ ليتمكن الشخص من توفير الأشياء الضرورية .

وأوضحت “SafOosha IB BA” أنه لو كان وضع الأسرة يسمح مادي ودخل الأب جيد، والأم متفرغة لمنزلها، أنا مع أنجاب العديد من الأبناء والبنات .

وذكر “Anss Ben Daoo” أنا ضد تحديد النسل وبلادنا واسعة ونريد ناس تعمر هذه المساحة كلها .

ومن جهتها، أكدت “Banok Sy” أنها مع عملية تحديد النسل، لكن ليس لأسباب مالية أو اجتماعية، مبينتًا أنه من الضروري الاهتمام بالطفل منذ نزوله لهذه الدنيا حتى وصوله لمرحلة التعليم الجامعي .

ولفتت إلى أنه يجب متابعة الأولاد خاصة في مراحل المراهقة ومراقبته ومتابعة من هم أصدقائه .

وتابعت “Hajer Mohamed” الفكرة أصبحت ليست في شقاء المعيشة الفكرة في التربية في حد ذاتها، فقد أصبح من الصعب الآن على الأم مراقبة طفلين في وقت واحد وتوفير مطالبهم .

وأكدت أنها مع تحديد النسل لكن ليس بسبب النقص المالي، بل لتربية الأولاد بالشكل الصحيح والجيد .

ومن جهتها “Õm Ãšômě” تري أنه خير الأمور أوسطها، ليس من الجيد إنجاب العديد من الأطفال دون مراعاة الظروف الاقتصادية الاجتماعية للأسرة، والنظام جيد في كل الأمور من ضمنها تحديد النسل .