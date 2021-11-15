نائب الرئاسي يؤكد حق سيف الإسلام في الترشح للانتخابات

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أكد نائب رئيس المجلس الرئاسى موسى الكوني بحسب تصريحات لصحيفة اليوم السابع المصرية الأثنين أن الانتخابات الليبية المقررة فى شهر ديسمبر المقبل كانت محور المحادثات التى جمعته مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط خلال زيارته لمقر الجامعة.

وقال نائب الرئاسي أنه بحث التنسيق مع الجامعة العربية لحشد الدول العربية للعمل على إنجاح الانتخابات المقبلة.

ونوه الكوني أن اللقاء بحث دور الدول العربية فى دعم ليبيا فى المرحلة المقبلة.

في حين أشار لمحاولات للتواصل مع كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاقات فيما يتعلق بكافة القضايا الخلافية.

وأوضح أنه من الصعب الوصول إلى إجماع حول قوانين الانتخابات حال كافة الدول الاخرى.

وتابع أن المفوضية ستنظر فى مسوغات الترشيح الخاصة بسيف الإسلام.

وشدد على حق سيف الإسلام فى خوض الانتخابات كونه مواطن تتوافر فيه الشروط.

في حين نوه لإهمية دور الجامعة فى قضية المرتزقة وأنها يمكنها التفاوض مع دولهم لارجاعهم.

سيف الإسلام القذافي

في حين أعلن سيف الإسلام القذافي ترشحه رسميا لهذا الاستحقاق صباح أمس الأحد.

وقدم سيف الإسلام ملفه ترشحه في مفوضية الانتخابات بسبها .

وأكد مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لوكالة “رويترز” تسجيل سيف الإسلام القذافي كمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة.