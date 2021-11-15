“%74” من المشاركين في استطلاع لـ “أخبارليبيا24” يرفضون تعديل قانون الانتخابات

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

بموجب الأحكام الحالية، وقانون الانتخابات الرئاسية المقبلة فإنه سيتم استبعاد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، بموجب المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره النواب في سبتمبر.

وبعد أن أكدت مصادر مقربة من الدبيبة أن الأخير قال في مأدبة عشاء بمنزل محمد الرجوبي، رئيس ما يسمى بوفد مصراتة للمصالحة الوطنية، إنه يريد الترشح في السباق الرئاسي المزمع انطلاقه في 24 ديسمبر المقبل.

الدبيبة يحاول تغيير النص المادة

وقالت المصادر إن الدبيبة بدأ يتواصل مع بعض النواب في محاولة لتغيير النص الخاص بالموظفين العموميين الراغبين في الترشح .

أخبار ليبيا 24 نشرت استطلاعا عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وجهت من خلاله سؤالا لجمهورها حول موافقتهم على تعديل المادة 12 من عدمه.

وفي موقف رافض لتعديل قانون الانتخاب، يقول Gamal Hashem، بكل الحسابات لا يملك أن يقود ليبيا في ظل وجود والإرهاب إلا قائد عسكري ويمتلك جيشا وشرطة.

الدبيبة كان يتوقع تأجيل الانتخابات

وتساءل، Ahmed Shaban، لماذا لم يتوقف الدبيبة عن ممارسة وضيفته؟، مشيرا إلى أن اللافي ومستشاري الدبيبة هم وراء ذلك.

وأوضح أن الدبيبة كان يتوقع أن الانتخابات سيتم تأجيلها لذلك لم يقدم استقالته، لافتا إلى أنه يتحمل مسؤولية مقامرته.

الأموال مقابل الموافقة على التعديل

وأشترط نائل جاب الله تعديل المادة للسماح لـ الدبيبة للترشح بأن يمنح الألف دولار للمواطنين، قائلا، “حينها سنعمل على تعديلها”.

Omar Mokhtar أكد أنه مع بقاء المادة وعدم تعديلها، مشيرا أن الدبيبة قام بدعاية انتخابية واستغل مركزه، مشيرا أن الدعاية الانتخابية كان عليها أن تكون وهو خارج الحكم.

الدبيبة استغل أموال الدولة للدعاية الانتخابية

Fathi Shnebli بدوره رفض تعديل الفقرة، لافتا إلى أن تعديل أي فقرة سيختل معه ميزان العدل في العملية الانتخابية لأن ذلك يسمح لشخص متعهد بألا يشارك في الانتخابات بالتحلل من تعهده.

وأكد أيضا أن الدبيبة استغل أموال الدولة لعمل دعاية انتخابية واستغل الإعلام الرسمي وهذه أمور كلها لم يتم اعطاءها لبقية المترشحين، مشيرا أن ذلك إخلال فاضح بالعملية الانتخابية.

من جانبه رأى عبدالرؤوف أنه مع تعديل المادة 12 التي تمنع الدبيبة من الترشح، مشيرا أنه يجب فتح باب الترشح أمام الجميع وترك الشعب يقرر عبر صناديق الاقتراع.

المشاركة في الاستطلاع..

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مجموع المشاركين في الاستطلاع 462 مشاركة

نتائج الاستطلاع:

عدد المصوتين “نعم”: 103 مشارك بنسبة 24%.

عدد المصوتين “لا”: 330 مشارك بنسبة 74 %.

عدد المصوتين بـ”غير مهتم”: 11 مشاركين بنسبة 2%.