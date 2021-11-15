مسؤول في العليا للانتخابات يوضح لـ”أخبارليبيا24″ حقيقة اختراق الصفحة

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير إدارة الإعلام في المفوضية العليا للانتخابات سامى الشريف إنه تم اختراق الصفحة الرسمية للمفوضية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأوضح الشريف في تصريح لـ:”أخبارليبيا24″ اليوم الإثنين، أن المخترقون نشروا خبر رفض رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية. نافياً أن يكون الخبر صحيح.

وأضاف الشريف، أن إدارة العمليات تقوم بمعالجة الموضوع، وتمت استعادة الصفحة، وسيتم نشر بيان توضيحي فيما حدث، مؤكداً أن رفض المفوضية لترشيح سيف الإسلام عاري عن الصحة.

يذكر أن الصفحة الرسمية للمفوضية العليا للانتخابات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الموثقة بالعلامة الزرقاء، نشرت خبراً مفاده رفض ترشح شيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية القادمة.

وعللت المفوضية في المنشور المحذوف أن هذا الأمر جاء بعد ماشهدت المفوضية من زعزعة للاستقرار وإغلاق للمكاتب في الوقت الحالي. في حادثة تتكرر للمرة الثالثة على التوالي في صفحة المفوضية الرسمية.