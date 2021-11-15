بعد تحريضه على قانون الانتخاب.. الدبيبة يُلمح إلى طموحه في الترشح للرئاسة

15 نوفمبر، 2021 9:03 م
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قانون الانتخاب
قانون الانتخاب

أخبار ليبيا 24

لمح رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، عن نيته الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ وذلك عقب تحريضه على قانون الانتخاب، زاعما أنه قانون معيب.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته مشاركته في الفعاليات الطلابية والشبابية بالمدينة الرياضية في طرابلس.

وقال الدبيبة، “إن قرار ترشحه للانتخابات المقبلة “سيكون بيد الشعب فقط”.

وأرسل الدبيبة إشارات تدل على طموحه السياسي الرامي للترشح للانتخابات.

وفي مؤتمر باريس قال الدبيبة، “أنه سيسليم السلطة حال أُجريت الانتخابات “بشكل نزيه وتوافقي”.

 

 

15 نوفمبر، 2021 9:03 م
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