“قبضة الحبيب”..مسدسات جنود إنجليز في الحرب العالمية الثانية عثر عليها في طبرق

أخبارليبيا24- خاص

كشف رئيس جمعية طبرق للتراث والدراسات التاريخية عمر الهنيد أنه عثر على عدد من مسدسات الجنود الإنجليز عقب الحرب العالمية الثانية بساحات القتال بالمدينة.

وذكر الهنيد في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ أن هذه المسدسات ضاعت ولما يبقى منها إلا الصور.

وأوضح أنه خلال الحرب العالمية الثانية كان الجنود الإنجليز يأخذون صور قيمة لعائلتهم أو لزوجاتهم ويضعونها تحت مقبض شفاف للمسدسات من نوع (1911 pistol). وقد سميت قبضة المسدس باسم قبضة (الحبيب).

وأشار رئيس الجمعية إلى أن عدد من المقابض كان يصنع من قطع النوافذ البلاستيكية المكسورة من قاذفات القنابل. ويشعر الجندي حينها أثناء الحرب أنه قريب من أسرته وزوجته.

ولفت الهنيد إلى أن طبرق مازالت بكر وبها الكثير المقتنيات ومخلفات الحرب. وهنالك تعاون كبير من المواطنين في تسليم المقتنيات ومخلفات الحرب إلى الجمعية.