سلطان الطرب وأول فيلم وثائقي عن مشواره الفني

أخبارليبيا24_متابعات

تستعد منصة شاهد الرقمية لعرض أول فيلم وثائقي عن الفنان السوري سلطان الطرب جورج وسوف.

وتدور أحداث الفيلم حول ‏مشوار سلطان الطرب جورج وسوف الفني الطويل منذ 45 عاما.‏

ونشرت منصة شاهد” التابعة لشبكة إم بي سي على مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان الترويجي للوثائقي.

وحمل الإعلان اسم مسيرتي المقرر طرحه يوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر الجاري.

ويظهر جورج وسوف وهو يقول إنه على الرغم من مسيرته الممتدة 45 عاما إلا أن الحلو فيها كان أكثر من المر .

الفيلم سيعرض مشوار جورج وسوف بصبغة درامية من بطولة 3 ممثلين يقومون بتجسيد شخصيته في مراحل مختلفة من حياته.

وأكدت منصة شاهد أن إختيار الممثلين تم بعناية شديدة.

وأعلن جورج وسوف عن أول حفلاته الغنائية التي سيحييها في العام الجديد 2022 في فندق العقبة في الأردن.

وكان جورج وسوف أحيا الشهر الجاري حفلا على هامش موسم الرياض وهو ثاني حفل له في المملكة العربية السعودية.

