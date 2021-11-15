ريم البركي: “بوست المفوضية المحذوف” محاولة لعرقلة الانتخابات الليبية.. وثقتنا في المؤسسة ازدادت

أخبارليبيا24 – خاص

قالت الإعلامية ريم البركي، المرشحة للانتخابات البرلمانية على مقعد المرأة بالدائرة الثالثة بمدينة بنغازي، إن الهجوم الإلكتروني الجديد على الصفحة الرسمية للمفوضية العليا للانتخابات الليبية، على موقع “فيسبوك”، هي محاولة أخيرة وبائسة من أعداء ليبيا لتعطيل الانتخابات الرئاسية والنيابية.

وأوضحت “البركي”، في تصريحات صحفية: “المفوضية اعترفت باختراق صفحتها، وتبرأت من بيان محذوف .. ولا أرى أزمة في تعرض منصة إلكترونية للاختراق، هذا أمر معتاد وحدث لشركة فيس بوك نفسها، لكن الأزمة الحقيقية هي أن هناك من يريد إحداث بلبلة في الشارع الليبي، عبر الزج باسم مختلف عليه في البيان المحذوف، وعبر إظهار المفوضية كمؤسسة مرتبكة”.

وأكدت: «لن تهتز ثقتنا في المفوضية، ولن نتعامل مع نتائج الانتخابات المنتظرة بتشكيك، كما يريد أعداء ليبيا، فنتائج الانتخابات لن تكون مجرد منشور إلكتروني قابل للحذف أو التعديل، بل ستكون كلمة الشعب الليبي التي ستحدد مصيره».

كما طالبت “البركي”، الدكتور عماد السايح، رئيس المفوضية، بفتح تحقيق عاجل في وقائع الاختراق المتكررة، لمعرفة مدى تورط المسئولين عن الصفحة، في الموضوع.