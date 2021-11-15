رغد صدام حسين تنشر تغريدة تضامنية مع سيف الإسلام

أخبار ليبيا24

نشرت، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، اليوم الإثنين، تغريدة تضامنية مع نجل العقيد القذافي سيف الإسلام، عقب تقديم الأخير طلبًا للترشح للانتخابات الرئاسية الليبية.

وكتبت، رغد صدام حسين، على منصة تويتر، “أخي الغالي سيف الإسلام القذافي نترقب باهتمام كبير أنا وكل محبيك للمرحلة القادمة. دعائي لكم بأن تعود إلى المكانة التي تليق بكم وتخدم ليبيا وتُعيدها لموقعها الحقيقي”.

أخي الغالي #سيف_الاسلام_القذافي نترقب باهتمام كبير أنا وكل محبيك للمرحلة القادمة . دعائي لكم بأن تعود إلى المكانة التي تليق بكم وتخدم #ليبيا وتُعيدها لموقعها الحقيقي . pic.twitter.com/RNwvY6HQyN — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) November 15, 2021

سيف الإسلام يترشح لرئاسة ليبيا

وقدّم سيف الإسلام القذافي أوراق ترشحه بشكل رسمي للتنافس في الانتخابات الرئاسية الليبية، المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وظهر القذافي في تسجيل مصور في فرع المفوضية العليا للانتخابات بمدينة سبها جنوب البلاد أثناء توقيعه على طلب الترشح للانتخابات.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن ترشح سيف الإسلام للانتخابات جاء بعد استكماله لـ”المسوغات القانونية” لعملية تقديم ترشيحه رسميا.

كما أعلنت، في بيان موجز قامت بسحبه بعد دقائق من نشره، أن “المرشح سيف الإسلام القذافي تسلّم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به، وهو الجمهورية ورقم المركز 21021 بمدينة سبها”.

وقوبل، تقديم سيف الإسلام القذافي طلب ترشحه للانتخابات، بردود أفعال مختلفة بين التأييد والرفض في ليبيا.

وبينما رحّب قطاع من الليبيين بترشحه أعلن قطاع آخر عن رفضه لذلك، مطالبين بمحاكمته على التُهم الموجهة إليه فيما يتعلق بالجرائم الإنسانية التي لحقت بأحداث ثورة 17 فبراير 2011.