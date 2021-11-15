حنان صلاح: السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف الإسلام

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قالت مديرة مكتب منظمة هيومان رايتس ووتش في ليبيا حنان صلاح في تغريدة عبر حسابها بالتويتر إن السلطات الليبية ملزمة بتسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضحت حنان صلاح أن السلطات الليبية ملزمة باعتقال وتسليم سيف الإسلام إلى المحكمة الدولية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 .

وأشارت حنان صلاح إلى أن تسجيل سيف كمرشح رئاسي لا يعفي أو يغير أي شيء في هذا الشأن.

موعد الانتخابات

من المقرر أن تُجرى الانتخابات في ليبيا على جولتين الأولى تبدأ في 24 ديسمبر المقبل.

في حين تبدأ الجولة الثانية مع الانتخابات البرلمانية بعد 52 يوما من الجولة الأولى.

وقد أعلنت عدة شخصيات ترشحها للرئاسة مثل عارف النايض رئيس تكتل إحياء ليبيا بحسب تقرير نشرته البي بي سي .

ومن المحتمل أن تشهد الانتخابات الرئاسية مشاركة عدد من الأسماء البارزة مثل سيف الإسلام القذافي وقائد الجيش الوطني اللواء خليفة حفتر.

في حين يتوقع ترشح ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، ورئيس البرلمان عقيلة صالح ووزير الداخلية السابق فتحي باشاغا.

سيف الإسلام القذافي

وأعلن سيف الإسلام القذافي ترشحه رسميا لهذا الاستحقاق صباح أمس الأحد.

وقدم سيف الإسلام ملفه ترشحه لمفوضية الانتخابات بسبها .

وأكد مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لوكالة “رويترز” تسجيل سيف الإسلام القذافي كمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة.