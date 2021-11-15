تنفيذ مشروع بمصراتة تحت حراسة أمنية

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أعلنت، بلدية مصراتة، استئناف تنفيذ أعمال بناء جديدة في المنطقة الحرة تحت حراسة أمنية.

وذكرت بلدية مصراتة، أن تنفيذ المشروع جاء تحت حراسة أمنية بناء على تعليمات النائب العام بشأن واقعة عرقلة أعمال البناء الجارية بالمنطقة الحرة بمصراتة.

حراسة أمنية

وقالت بلدية مصراتة، “إن قوة العمليات المشتركة وإدارة المهام الخاصة ومديرية أمن مصراتة، مكّنت الشركة المتعاقدة مع على تنفيذ وبناء السياج المحيط بالمنطقة الحرة مصراتة من استئناف أعمالها”.

وأضافت، أن القوة الأمنية ستتابع إجراءات الحماية لعمال الشركة المتعاقد معها على التنفيذ حتى إنجاز الأعمال.

وذكرت البلدية، أن النائب العام أجاز للأجهزة الأمنية إثبات أي أفعال اعتداء على العاملين بالمشروع المتعاقد عليه واتخاذ إجراءات الاستدلال في مواجهة مرتكبيها.

تنفيذ مشروع بالمنطقة الحرة مصراتة

من جانبها أكدت المنطقة الحرة مصراتة استئناف العمل في تنفيذ أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية للموقع (أ) بالمنطقة.

وأوضحت المنطقة، أن أعمال الشركة المنفذة لمشروع المرحلة الثانية الخاصة بموقع المنطقة الحرة بمصراتة (أ) انطلقت صباح يوم الأحد.

وأفادت، أن الأعمال تشمل تنفيذ السياج وأعمال البنية التحتية للموقع الذي تبلغ مساحته (137 هكتارا) .

وأبدت إدارة المنطقة الحرة بمصراتة كامل شكرها وتقديرها لأهالي وأعيان والفرع البلدي قصر أحمد على تغليب المصلحة العامة.

وأكدت أنه تم دفع كامل التعويضات لملاك الأرض المقام عليها المشروع.

ووجّهت المنطقة الحرة مصراتة الشكر إلى النائب العام. ووجّهت أيضًا الشكر لإدارة المهام الخاصة، وقوة العمليات المشتركة ومديرية أمن مصراتة لتوفير المناخ الملائم للشركة المنفذة لإنجاز أعمالها.