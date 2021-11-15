المنفي: لسنا قلقين من مشاركة أي ليبي يستوفي شروط الترشح

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قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لسنا قلقين من مشاركة أي ليبي يستوفي شروط الترشح في قوانين الانتخابات. في إشارة إلى ترشح سيف الإسلام القذافي.

وأضاف المنفي – بحسب رويترز – أنه لا ينبغي أن يكون هناك نزاع حول المرشحين الذين يستوفون متطلبات قوانين الانتخابات بمجرد الاتفاق عليها

وأشار رئيس المجلس إلى أنه تجري الآن خطوات جادة للتوصل إلى توافق لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وأفاد المنفي أنه ثمة وقت للحديث عن القوانين الانتخابية وهي مسألة تشريعية متعلقة بالأجسام ذات العلاقة وفق الاتفاقيات الموقعة بينهما.

وأعلن سيف الإسلام القذافي ترشحه رسميا لهذا الاستحقاق صباح اليوم الأحد، وقدم ملفه ترشحه لمفوضية الانتخابات بسبها .

وأكد مسؤول في المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لوكالة “رويترز” تسجيل سيف الإسلام القذافي كمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وسيف الإسلام، البالغ من العمر 49 عاما، يجيد الإنجليزية، وحاصل على الدكتوراه من كلية لندن للاقتصاد، وكان ينتمي للكتلة التي استهدفت تحرير اقتصاد ليبيا.

وقد ترأس مؤسسة القذافي للأعمال الخيرية والتنمية، التي فاوضت من أجل إطلاق سراح الرهائن المعتقلين من جانب مسلحين إسلاميين وخاصة في الفلبين.