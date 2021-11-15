المفوضية تحذف منشور رفض ترشح سيف الإسلام للرئاسة

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حذفت صفحة المفوضية العليا للانتخابات قبل قليل خبر مفاده رفض ترشح سيف الإسلام القذافي.

وجاء في منشور المفوضية على الفيس بوك أمام ما تشهده المفوضية من زعزعة للاستقرار وإغلاق مكاتب المفوضية في الوقت الحالي بسبب ترشح المدعو سيف الإسلام القذافي قررت المفوضية رفض ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية القادمة

وذيلت المفوضية في ختام منشورها باسم الدكتور عماد السايح.

هذا ولم تفيد المفوضية حتى الآن بأسباب نزول مثل هذا المنشور أو سبب حذفه من الصفحة وما إذا كان صادر بالفعل من رئيس المفوضية عماد السايح