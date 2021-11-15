المريمي يحسم الجدل بشأن ترشح المستشار صالح للانتخابات

أخبار ليبيا 24

حسم المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، الجدل حول ترشح رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وقال المريمي، اليوم الاثنين، في تصريح خاص، لـ أخبار ليبيا 24، أن المستشار صالح سيقدم خلال اليومين القادمين ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

وأوضح المريمي “إن المستشار صالح سيقدم ملف ترشحه في مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمدينة بنغازي”.

مشيرا أنه سيعلن في بيان رسمي عن برنامجه الانتخابي.

وأضاف المريمي، أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلب المكونات الاجتماعية والسياسية في المنطقة الممتدة من الأبرق وحتى أمساعد والجغبوب.