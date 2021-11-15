العرادي: ظهور سيف الإسلام بزي “زنقة زنقة” ضيّع عليه فرصة ذهبية

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اعتبر، القيادة في جماعة الإخوان المسلمين، عبدالرزاق العرادي، أن سيف الإسلام ضيّع على نفسه فرصة ذهبية بظهوره باللباس التقليدي أثناء تقديم طلب ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وقال العرادي، مُغردًا على تويتر، إن “ظهور سيف القذافي بالأمس بزي “زنقة زنقة” أرسل رسائل سيعلم نبأها بعد حين”.

وأضاف، “خطوة غبية غير مدروسة ضيعت عليه وعلى تياره فرصة ذهبية”.

ظهور #سيف_القذافي بالأمس بزي #زنقة_زنقة أرسل رسائل سيعلم نبأها بعد حين .. خطوة غبية غير مدروسة ضيعت عليه وعلى تياره فرصة ذهبية .. روح الثورة تسري من جديد.. — Abdulrazag Elaradi (@AElaradi) November 15, 2021

وأعلنت، المفوضية العليا للانتخابات، الأحد، قبول أوراق سيف الإسلام القذافي، ليكون ثاني مرشح لمنصب رئاسة الدولة، بعد قبول أوراق ترشح عبد الحكيم بعيو.

وظهر، سيف الإسلام، بلباس تقليدي شبيه، بالذي كان يرتديه والده العقيد معمر القذافي أثناء خطابه الشهير من داخل العزيزية في العاصمة طرابلس عقب اندلاع ثورة 17 فبراير عام 2011. وهو الخطاب عرف بخطاب “زنقة زنقة“.