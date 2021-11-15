الجزء الأول| 7 سنوات على إختفاء أحمد والبحث مستمر

أخبار ليبيا 24 – إرهاب

الجزء الأول ظنوا أن دولتهم الوهمية ستعلو رايتها في دولة قد تكون منهارة في ظاهرها لكن باطنها كان يضم شعبا عظيما لم يرتضي الذل والهوان والتحكم

مارس “داعش” القتل والخطف والذبح، وغيرها من الجرائم البشعة التي كانت ستصبح مشاهد عامة في منطقة إن نجح في السيطرة عليها سيطلق عليها مايعرف بالدولة الإسلامية في شمال أفريقيا.

وليبيا كانت الانطلاقة ولكنها كانت مقبرتهم أيضا.

في حكايتنا”الجزء الأول هذه نبين إحدى أبشع ممارسات التنظيم عندما كان يسيطر على مدين السوريين

تفاصيل يرويها مصطفى والد أحمد متهما الدولة الليبية بكل تركيبتها السياسية الماضية والحالية.

لاسيما حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي وكذلك السلطات القضائية والنائب العام.

مصطفى سالم الطرابلسي من مدينة سرت يسرد قصة غياب أبنه أحمد الذي لا يعرف مصيره حتى الآن وهل هو حي أم قتله الدواعش.

بداية القصة

وتبدأ القصة بحسب رواية مصطفى عندما ذهب أحمد الذي كان يتبع وزارة الداخلية عام 2015.

بالتحديد يوم الأربعاء الأول من شهر أبريل على تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع.

عندما كان متوجها من منطقة رقم واحد إلى جزيرة الزعفران بسرت رفقة أحد اصدقائه ويدعى عبد العزيز بن ساسي.

حيث تم إعداد كمين لهما من قبل تنظيم داعش وتم القبض عليهما قبل أن يصلوا إلى هدفهما وهو منطقة السبعة.

أحمد، كما يؤكد والده كان من أحد حراسات الشهيد كعيبة الذي عرف في المدينة بشراسة قتاله ضد تنظيم داعش

حتى تمت تصفيته بإعداد كمين له في ضواحي المدينة رفقة القائد الميداني مصطفى الشريف.

ويقول مصطفى :”أبلغني ابني أحمد في ذلك الوقت أنه يتلقى اتصالات ورسائل تهديد بالقتل.

وأخبرني أنه سيضطر للإقامة عند أخواله بمنطقة رقم واحد خوفا على حياته من تنظيم داعش الذي لاينفك في ذلك الوقت من قتل وذبح كل من كان يتم القبض عليه”.

يستذكر الأحداث

ويستذكر الوالد الأحداث وقد بدا الحزن جليًا على وجهه قائلا :”إن أحمد كان معروفا بعمليات الكر والفر ضد التنظيم فكان بين الحين والآخر يقوم بالرماية على تمركزاته.

والتي كان آخرها الرماية على بوابة سوق الخضرة ليذهب بعدها للمبيت عند أحد رفاقه ويدعى (بالقاسم) لمدة يومين”.

ويضيف الحاج مصطفى :”وبعدها تحرك أحمد رفقة ساسي نحو منطقة السبعة لكن الدواعش قبضوا عليه عند جزيرة الزعفران

وكان يضم استيقافهم مجموعة من السوريين يترأسهم الإرهابيين محمد الجواني وصلاح الدعيكي الملقب ب(خناب البنابل) وهو من سكان منطقة الزيزة في سرت”.

رحلة البحث

اتصالا هاتفي من أحد أصدقاء أحمد يبلغ الوالد بوقوع الأبن في أيدي تنظيم داعش الإرهابي ليذهب الحاج مصطفى متحصنا بالله وغير آبه للدواعش وإرهابهم.

وبدون أي خوف ويقرر سؤال الدواعش أنفسهم عن أحمد.

البداية كانت من تمركزهم الذي فقد فيه ابنه عند جزيرة الزعفران.

ليجد الوالد مجموعة من الإرهابيين السوريين الذي أجابوه أنهم لم يشاهدوا أحمد ولا يعرفونه وأنهم لم يقوموا بالقبض على أحد في ذلك اليوم.

يقرر الأب استكمال البحث ليذهب إلى بوابة أخرى وهي بوابة منطقة البراعم.

وهي تمركز لداعش يقول الوالد إن تلك البوابة كان يتواجد بها أعضاء التنظيم من الجنسيات التونسية والمصرية.

وعند سؤالهم أجابوه بنفس الإجابة (لا نعرف أحمد ولم نشاهده ولم نقبض على أحد).

لم يتوقف الحاج مصطفى عند هذا الحد بل قرر الذهاب هذه المرة رفقة والد صديق أحمد (محمد بن ساسي) إلى أحد أكبر معاقل التنظيم في المدينة.

وهو مقر الأمن الداخلي الذي كان يتحصن به تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم أنصار الشريعة ويترأسهم الإرهابي الملقب (بالكرامي).

وعند سؤالهم عن أحمد يقول مصطفى أنه تعرض للسب والشتم والطرد ولم يعرف هل ما إذا كان أحمد متواجد لديهم أم لا.

اختطاف أحمد الجزء الأول

أيقن مصطفى في هذه اللحظة أن التنظيم الإرهابي هو من اختطف أبنه أحمد وصديقه.

وكان لابد من البحث عن طريقة أخرى للوصول إلى معلومة تفيد بوجود أحمد داخل مقر الأمن الداخلي الذي استولى عليه التنظيم وقتها.

ويقول الأب إنهم استعانوا بدكتور يدعى (الزياني) والذي كان يعمل مع تنظيم داعش الإرهابي وأنه وعدهم بالبحث عن أحمد وصديقة داخل المقر

وبعد عدة أيام تلقى مصطفى رسالة من الدكتور الزياني تفيد بعدم وجود أحمد بمقر الأمن الداخلي.

وأنه لم يتم القبض عليه من قبل تمركزات التنظيم المنتشرة في المدينة.