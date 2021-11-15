الإعلامية ريم البركى: أطالب بفرض عقوبات دولية على “أي” معرقل للانتخابات الليبية

أخبارليبيا24- خاص

طالبت الإعلامية ريم البركي، المرشحة للانتخابات البرلمانية على مقعد المرأة بالدائرة الثالثة بمدينة بنغازي، المجتمع الدولي، بفرض عقوبات على أي شخص أو جهة تعرقل إقامة الانتخابات الليبية بشقيها الرئاسي والنيابي. في الموعد المتفق عليه، 24 ديسمبر المقبل.

وحذرت “ريم”، في تصريحات تلفزيونية لقناة RT على هامش مؤتمر باريس، من مغبة إتاحة الفرصة للتوافق بين معارضي الانتخابات وكارهي استقرار ليبيا، مشددة: «يجب أن تكون العقوبات رادعة».

وحددت السياسية الليبية نقاطا يجب على المجتمع الدولي أن يضعها في الحسبان عند التعامل مع ملف ليبيا. موضحة: “ننتظر من المجتمع الدولي دعم الانتخابات في موعدها، وفرض عقوبات على المعرقلين، وقطع طريق الاتحاد بينهم وبين أعداء الاستقرار”.

وتابعت: “من الضروري -أيضا- وضع جدول زمني بالتعاون مع اللجنة العسكرية (5+5) لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة”.

وردا على سؤال حول كيفية التعامل مع إصرار بعض الدول على بقاء قواتها في ليبيا، وفقا لدعوى حكومة الوفاق السابقة. قالت الباحثة البارزة بالجامعات الأوروبية: “حكومة فايز السراج لم تكن تملك شرعية تمكنها من دعوة أطراف أو جهات خارجية لإرسال جنود مسلحين على أرض الدولة”.

وأكدت: “الانتخابات هي الخيار الوحيد.. ونتيجتها الطبيعية هي تشكيل جهات تشريعية وتنفيذية بأمر الشعب الليبي، حينها ستقول الإرادة الشعبية لأي أجنبي يحمل السلاح، أنت غير مرحب بك”.

وأكملت: “لن تكون هناك حجة ليستغلها أي طرف أجنبي ليضع قدمه على التراب الليبي “.

وأضافت: “على الحكومة أن تترك المفوضية العليا للانتخابات لتضطلع بمسؤوليتها، وهي التجهيز للانتخابات التي سيقول فيها الشعب كلمته”.

وتابعت: “بنص قانون الانتخابات البرلمانية الذي أصدره البرلمان -الجهة التشريعية الشرعية الوحيدة في ليبيا- ستجرى الانتخابات البرلمانية بعد ما لا يقل عن 30 يوما من جولة الانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع الجولة الثانية”.

وأوضحت أن: “رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، أكد في مؤتمر صحفي أن المفوضية لن يسعفها الوقت لإجراء الانتخابات البرلمانية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في غضون 30 يوما. وهو دعا لـ 52 يوما على الأقل بعد جولة الانتخابات الأولى لإجراء الانتخابات البرلمانية بالتزامن مع الجولة الثانية”.