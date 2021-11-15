الأخضر يكشف عن حالة نجمه بعد إجراء عملية جراحية

15 نوفمبر، 2021 12:49 ص
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وجدي سعيد
وجدي سعيد

أخبارليبيا24

كشف نادي الأخضر عن إجراء لاعب كرة القدم بالنادي وجدي سعيد عملية جراحيّة

وأكد الأخضر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أن العملية تكلّلت بالنجاح وجاءت إصابة وجدي سعيد أثناء التمارين بملعب النادي بمدينة البيضاء.

وقال النادي نطمئن جماهيرنا أن صحة اللاّعب في تحسّن ملحوظ.

من جانب آخر، التقى الأخضر ضيفه شباب الجبل مساء الأحد. في مباراة ودية استعراضية بمناسبة افتتاح ملعب شيخ الشهداء عمر المختار الذي دخل الفترة الماضية لصيانة مرافق انتهت بفوز الأخضر بـ 3 أهداف نظيفة.

15 نوفمبر، 2021 12:49 ص
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