استطلاع رأي لأخبار ليبيا24 يظهر ردود متباينة حول ترشح سيف الإسلام للرئاسة

15 نوفمبر، 2021 11:19 ص
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آلاف الردود جاءت متباينة بين (نعم) و(لا) لترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا
آلاف الردود جاءت متباينة بين (نعم) و(لا) لترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا

أخبار ليبيا24

ترشّح، نجل العقيد القذافي سيف الإسلام، رسميا للانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 24 ديسمبر، بعد استكماله لـ”المسوغات القانونية” لعملية تقديم ترشيحه، بحسب المفوضية العليا للانتخابات.

وعقب، ظهوره العلني الأول منذ عدة سنوات، أثار تقديم أوراق ترشحه، الأحد، بمقر مفوضية الانتخابات في سبها، ردود أفعال متباينة بين الليبيين، فبينما أيّد قطاع منهم ترشحه أكد قطاع آخر على رفضهم التام لذلك.

وفي هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” و “تويتر” يقول: “بعد ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية اليوم بشكل رسمي .. هل ستصوت له؟ لماذا؟”.

إجابات المشاركين، التي وصلت لأكثر من ألف إجابة حتى لحظة كتابة هذا التقرير، جاءت متباينة ما بين “القبول” و”الرفض”.

نجل القذافي سيف الإسلام بعد تقديم أوراق ترشحه لرئاسة ليبيا
نجل القذافي سيف الإسلام بعد تقديم أوراق ترشحه لرئاسة ليبيا

قبول ترشح سيف الإسلام

وقوبل، ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا، بالتأييد من مئات المشاركين، إذ تقول إحدى المشاركات، “نعم. والسبب أنه يعرف الشعوب الأخرى أنها تكيد لليبيا وهو سوف يرد كرامة ليبيا إن شاء الله”. بينما كتبت أخرى، ” نعم. لأن فبراير لم تقدم إلا الحرب والخراب”.

وأضافت مشاركة، ” لو كنت ليبية سأصوت له بـ(نعم). أعتقد أنه هو من سيخرج ليبيا من أوضاعها وسيمشي على خطى أبيه رحمه الله.. بالتوفيق له”.

وكتب مشارك، “نعم نعم وبقوة”، بينما رأى آخر، ” لعل ترشحه بداية الفرج. كفوا عن الفتن نريد أن ننعم بالاستقرار. نريد أن نرتاح من الكوارث والعبث”.

رفض مطلق لترشح ابن القذافي

وفي المقابل أكد مشاركون على رفضهم المطلق لترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا، إذ كتبت مشاركة تقول: ” لا. 42 سنة ماذا قدموا غير الذل والقهر والتخلف لليبيا”.

وكتب مشارك، ” لا. قولًا واحدًا، هذا مكانه السجن فقط”، فيما أضاف آخر، ” لا لمجرم حرب قاتل الليبيين من أجل السلطة. نبو ناس نزيهة لم تلطخ يديها بدماء الليبيين”.

وأجابت مشاركة، ” مليون لا. هذا ضحك علينا هو وأبوه 42 عاما، خلو الشباب الجديد يخدموا بلادهم هذا أخذ فرصته وفشل”.

وكتبت مشاركة أخرى، ” لا للعودة للوراء لا لمن سفك الدماء”.

 

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15 نوفمبر، 2021 11:19 ص
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