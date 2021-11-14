وزير العمل يبحث حادثة حقل البوري

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بحث مستشار وزير العمل والتأهيل علي أبوسعدة الأحد بطرابلس حادثة حقل البوري البحري الذي تديره شركة مليته للنفط والغاز .

وناقش علي أبوسعده مع مدير إدارة التفتيش العمالي والسلامة المهنية بالوزارة عبدالناصر الرويمي ورئيس المؤسسة الوطنية مصطفى صنع الله ملابسات الحادثة.

وتناول اللقاء تقرير الفريق الفني الذي كان قد زار الحقل بتكليف من الوزارة.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة التشديد في ما يخص إجراءات السلامة المهنية المتعبة في الحقل والحقول.

وتم التشديد على ضرورة إتباع إجراءات السلامة النفطية الأخرى وفق الإجراءات المتبعة.

وأكد اللقاء على استمرار التعاون لمتابعة الإجراءات المهنية المعنية بالسلامة لضمان حقوق كل العمال في اماكن العمل في الجهات التابعة للمؤسسة .

حادثة حقل البوري

وكانت شركة مليته للنفط والغاز نشرت يوم الجمعة 5 نوفمبر بيان عبر صفحتها بالفيسبوك حول الحادثة.

وقالت الشركة أن الجسر الرابط بين الخزان العائم سلوق المخرد ونقطة الربط قد سقط .

في حين بينت الشركة أن الحادث وقع أثناء عملية فك وجر الخزان المخرد سلوق و الذي هو خارج الخدمة من سنة 2017

وأكدت الشركة تخريده والاعلان عن عطاءه والذي تم ارساءه وتسليمه من فتره 3 اشهر لشركة الدعم السريع. .

وبينت الشركة أن عمليات الإنتاج تسير وفق عملها الطبيعي اليومي وان التحقيق جاري فى الحادث.

في حين أوضحت أن عمليات الانتاج تسير بصورة عادية علما بأن الخزان خارج الخدمة.

وتقدمت الشركة بأحر التعازي لمن فقدوا سائلة الله السلامة لكل المستخدمين.

وفاة 6 تونسيين

وكشفت مصلحة الموانئ والنقل البحري الجمعة 5 نوفمبر عن وقوع وفيات وإصابات ومفقودين لعدد 6 تونسيين من حقل البوري.

وأوضحت مصلحة الموانئ والنقل البحري في بيانها على صفحتها بالفيسبوك أنه تم تشكيل لجنة الأزمة والطوارئ.

وقالت الشركة وفق منشورها أن اللجنة مهمتها متابعة سير الأحداث والتحقق من الحادث والتواصل مع إدارة ميناء الزاوية النفطي والجهات ذات العلاقة

في حين ترأس اللجنة مندوب المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليته ومندوب المصلحة بحقل البوري.

وجاء في بيان المصلحة إنه في اليوم الجمعة الخامس من نوفمبر 2021 الساعة 14:30 بعد الظهر وقع حادث مؤلم أثناء فصل الخزان النفطي سلوق.

في حين تابع البيان أن وحدة الرباط SPM بالقرب من حقل البوري أدت إلى وقوع وفايات وإصابات ومفقودين.

ونوهت المصلحة أن عدد 6 أفراد جميعهم من الجنسية التونسية لقوا مصرعهم أثناء فصل الخزان.