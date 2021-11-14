وزير الاقتصاد يسحب القرار 593 بشأن تحديد الأسعار

أخبارليبيا24_متابعات

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرار رقم 652 لسنة 2021 بشأن سحب القرار رقم 593 لسنة 2021 م بشأن تحديد أسعار بعض السلع.

ونصّ القرار الذي تحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه على سحب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 593 لسنة 2021 بشأن تحديد أسعار بعض السلع.

وأوضح القرار تولي إدارة التجارة الداخلية بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة إعداد نشرة أسبوعية.

في حين أوضح القرار أن النشرة تتضمن رصد ومتابعة أسعار السلع الموردة بالسوق المحلي.

وجاء القرار بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 537 لسنة 2021 م بشأن إعفاء جميع السلع الغذائية الموردة.

وتضمن القرار الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية وفق مقترح وزير الاقتصاد والتجارة.

وكان القرار ضمن كتاب الوزير الموجه لرئيس مجلس الوزراء مما نتج عنه انخفاض أسعار السلع الموردة بالسوق المحلي.

قرار الإعفاء

وكان مجلس الوزراء بالحكومة قد أعفى السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية.

وتقدم وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج في 4 نوفمبر الجاري مقترحا للحكومة بإعفاء كافة السلع الغذائية من الرسوم الجمركية.

وفي وقت سابق حددت وزارة الاقتصاد أسعار بعض السلع الغذائية.

في حين جاء في المادة الأولى من القرار تحديد 13 سلعة غذائية وفق جدول يبين النوع والحجم وسعر البيع للمستهلك.

ونص القرار في مادته الثانية على أن يتولى جهاز الحرس البلدي ومأموري الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في حين نوه القرار إلى إحالة المخالفين إلى جهات الاختصاص.

إقتراح القرار

وكانت وزارة الاقتصاد قد إقترحت في 10 نوفمبر الماضي إعفاء كافة السلع الغذائية من الرسوم الجمركية لتخفيف العبء على كاهل المواطن.

في حين أوضحت الوزارة في بيان لها أن تم تقديم المقترح كان لتشجيع أدوات الاستيراد على زيادة وارداتها من السلع الغذائية.

في حين أكدت أن القرار سيرفع من مستوى المخزون الاستراتيجي والاحتياجات اللازمة للسوق المحلي وتغطية الطلب على السلع.

ونوهت الوزارة إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة تقدم بالمقترح بتاريخ 2021/11/4 إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قد أصدر القرار رقم 428 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة لمراجعة اللوائح الخاصة بالقانون رقم 23 لسنة 2010.