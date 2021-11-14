نادية عمران: الجدل متوقع لإصدار قوانين انتخابية مخالفة لـ الاتفاق السياسي

14 نوفمبر، 2021 11:44 م
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نادية عمران
نادية عمران

أخبار ليبيا 24

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نادية عمران، إن الجدل المصاحب متوقع في إصدار قوانين الانتخابات الليبية لعدم وجود أساس دستوري يستند عليه، ولمخالفة نصوص الاتفاق السياسي التي تؤكد على ضرورة صياغة هذه القوانين.

وأوضحت عمران في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن ما صاغه مجلس النواب هو خليط غير متجانس.

وأشارت إلى أنه خلط فيه بين النص الدستوري والقانوني،  لافتة إلى أن التوافق على هذه القوانين يكون عبر لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة، قائلة: “إن هذا كله لم يحدث”.

وتابعت عمران، “كأن هناك تعمد لكل هذه التداعيات حتى لا تكون هناك انتخابات”. وهذا ما أكدته بعض الأطراف المشاركة في مؤتمر باريس وهو وجود أساس دستوري متوافق عليه”.

وأضافت، أنه في ذات الوقت كان البيان استمرار للقاءات السابقة بشأن ليبيا ولم يأت بجديد. وذلك طالما هناك انقسام في رؤية المجتمع الدولي تجاه ليبيا.

14 نوفمبر، 2021 11:44 م
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