مليون برميل من النفط في طريقها إلى بريطانيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول بميناء الحريقة النفطي في طبرق رسوا الناقلة النفطية “رد . RED” على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق .

وأوضح المصدر لوكالة أخبار ليبيا 24 اليوم الأحد أن الناقلة ستقوم بشحن مليون برميل من النفط الخام إلى بريطانيا.

وأضاف المصدر أن الإنتاج المستلم اليوم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 220 ألف برميل من النفط الخام.

وقال إن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة كورونا، وكذلك المحافظة على البيئة .

يشار أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق يسلم النفط الخام من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة وتجرى عليه العديد من العمليات النفطية قبل تصديره.

وبلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي خلال شهر أكتوبر 6 مليون برميل من النفط الخام بواقع مليون برميل لكل ناقلة .

والنواقل النفطية هي “نايتولس، وانرجي ترمف، وماران بلاتو، وابلاندرا فالكون” حمولة كل ناقلة مليون برميل وكلها إلى الصين .

الناقلة النفطية “ليني بي” شحنت مليون برميل من النفط الخام إلى بريطانيا.

أما الناقلة النفطية “يانيس” كانت حمولتها مليون برميل مابين فرنسا وإيطاليا منها 450 ألف إلى فرنسا و 550 ألف إلى إيطاليا.