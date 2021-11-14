مخاوف من تكرار سيناريو السيول الجارفة في غات

أخبار ليبيا24

لم يخف عضو المجلس البلدي غات قاسم المانع مخاوفه من تكرار حدوث سيناريو السيول الجارفة في حال تعرضت مدينة غات بجنوب غرب ليبيا لهطول أمطار غزيرة هذا العام.

وقال المانع، في حديث لأخبار ليبيا 24، إن استعدادات البلدية لموسم الأمطار وفصل الشتاء ضعيفة تحتاج الى إمكانيات.

وأضاف المانع، اليوم السبت، أن المدينة تفتقر إلى البنية التحتية القوية لمجابهة الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة. ولفت إلى أن هناك دراسة شاملة على الأودية التي تتسبب في سيول وفيضانات بالمدينة.

وقال، إن الحل يكمن في تحويل مسارات الأودية إلى مسارات بديلة، ولكن للأسف الإمكانيات غير موجودة.

وكشف المانع، أنه جرى تكوين فرق للطوارئ والكوارث في حال حدوث سيول جارفة.

وقال، “نتمنى ألا تحدث، لكن من المتوقع حدوثها بحكم موقعها الجغرافي، إذ تأتي السيول من الجزائر عبر الأودية”.

وأضاف، “يجب تحويل مجرى السيول حتى لا تدخل إلى المدينة كمل حدث سابقًا”.

وقال، عضو المجلس البلدي غات، إن البلديات بالجنوب الغربي تعاني من الكثير من المشاكل بسبب عدم وجود إمكانيات. وأضاف، أن غات معرضة لمثل هذه الكوارث، ولا يوجد لدينا أبسط المقومات حتى الوقود غير موجود أساسًا.

يأتي ذلك، بينما أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، إمكانية حدوث أمطار عزيزة على منطقة الجنوب الغربي بداية من يوم الإثنين المقبل.

سيناريو سابق للسيول الجارفة

وفي عام 2019 اجتاحت مدينة غات المتاخمة مع الحدود الجزائرية، سيول جارفة جراء هطول أمطار غزيرة، ما تسبب في حدوث كارثة إنسانية.

وفي تلك الفترة، أعلن المجلس البلدي غات عن وفاة عدد من الأشخاص وحدوث خسائر في الممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى انقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم المناطق.

وأعلن بلدي غات أن المدينة أصبحت منكوبة، وبحاجة للمساعدة العاجلة خاصة للأسر النازحة جراء الفيضانات.

وغطت السيول نحو 70 بالمائة من مناطق غات والبركت والفويت.

وذكر الهلال الأحمر الليبي في غات أن الفيضانات تسببت في نزوح 1323 شخصًا، إضافة إلى تدمير نحو 12 منزلًا بوادي تازروك جنوب غات.