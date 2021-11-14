متحديًا الشعب والمجتمع الدولي .. المشري : الانتخابات ستؤجل لثلاثة أشهر

أخبار ليبيا 24

واصل رئيس ما يسمى المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بث سمومه الرامية لعرقلة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد.

وقال من مقر إقامته في تركيا، إنه من المرجح تأجيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، لمدة ثلاثة أشهر.

طعون

وزعم أنه يسعى لتحقيق ما وصفه بـ « التوافق على قوانين الانتخابات ».

جاء ذلك خلال تصريحات نقلتها وكالة «الأناضول» التركية، على هامش ندوة صحفية عقدها بإسطنبول، نظمها مركز الدبلوماسية والعلاقات الدولية.

وواصل المشري مزاعمه، مؤكدا أن المجلس الأعلى “لن يشارك في الانتخابات ولن يعرقلها، لكنه قدم طعونًا لدى القضاء للفصل في قرارات المفوضية”.

القضاء الإداري

وأشار لصعوبة اللجوء إلى المحكمة العليا للطعن في قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب في ظل تجميد دائرتها الدستورية.

ولفت إلى أن القضاء الإداري «له صلاحية النظر في الطعون المتعلقة بقرارات المفوضية العليا للانتخابات».

ودعا الإخواني إلى مقاطعة الانتخابات قائلا «إذا بلغت نسبة المشاركة صفر في عدد من الدوائر الانتخابية، فهذا يجعلها باطلة قانونًا».

يشار إلى أن المشري دعا أنصاره في وقت سابق للخروج في مظاهرات لعرقلة إجراء الانتخابات .