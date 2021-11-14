ليونيل ميسي والخبر السار قبل لقاء البرازيل

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زف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي نبأ سارا لمنتخب بلاده بمشاركته في مباراة المنتخب أمام المنتخب البرازيلي الأربعاء المقبل.

إعلان ميسي جاء بعدما شارك بشكل طبيعي في التدريبات استعدادا للجولة الـ14 من تصفيات المؤهلة لكأس العالم “قطر 2022”.

وكان ميسي 34 عاما قد بدأ أمس السبت من مقاعد البدلاء مباراة المنتخب الأرجنتيني ضد أوروغواي، لحساب الجولة الـ13 من تصفيات كأس العالم.

ولم ينزل إلى أرض الملعب إلا في الدقيقة 72 كإجراء احترازي لسلامته.

توقيت النزول كان بعد أن تسببت الإصابة في غيابه عن آخر مباراتين لفريقه باريس سان جيرمان قبل انضمامه لمعسكر الأرجنتين.

واقترب منتخب الأرجنتين من حجز مقعده في نهائيات كأس العالم 2022 بعد فوزه على مضيفه الأوروغوياني بهدف نظيف.

فيما ضمن المنتخب البرازيلي كأول منتخب من قارة أمريكا الجنوبية تأهله لمونديال 2022 بعد فوزه بهدف نظيف على كولومبيا في الجولة الماضية.

وعزز المنتخب صدارته للتصفيات بـ34 نقطة متقدما بست نقاط على الأرجنتين صاحبة الوصافة.

وكان ليونيل ميسي قد غاب عن المشاركة في مواجهة ناديه باريس سان جيرمان ضد لايبزغ ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعاني ميسي البالغ من العمر 34 عاما والفائز بالكرة الذهبية 6 مرات من مشكلة في أوتار الركبة اليسرى وكذلك ألم في الركبة.



وانتصف المشوار في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم “قطر 2022″، عن قارة أمريكا الشمالية، بعد مباريات فجر السبت.

وتقام المرحلة الحاسمة من تصفيات أمريكا الشمالية، بنظام المجموعة الواحدة، التي تضم 8 منتخبات، تتنافس على بطاقات العبور للمونديال المرتقب.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة إلى نهائيات مونديال 2022، بينما يخوض صاحب المركز الرابع التصفيات العالمية.