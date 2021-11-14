ليبيا في انتظار شحنتين من لقاحي كورونا سينوفاك وفايزر

أخبار ليبيا24

تترقب ليبيا هذه الأيام وصول شحنتين جديدتين من لقاحي “سينوفاك” الصيني و “فايزر” الأمريكي المضادين لكورونا. وقال، مدير إدارة التطعيمات بالمركز، عبدالباسط سميو، لأخبار ليبيا24، اليوم السبت، إن المركز في انتظار شحنتي لقاحي “سينوفاك” و”فايزر” اللتين تأخر وصولهما إلى ليبيا.

وقال سميو، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن هناك عزوفا كبيرا من قبل الأهالي لإعطاء الأطفال لقاح كورونا لمن تتراوح أعمارهم من 12 إلى 17 بلقاح الـ “سينوفارم” المتوفر بجرعتيه.

وناشد سميو، الجميع للتوجه إلى المراكز الصحية لأخذ اللقاح، بعد أن أذنت اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات بإعطائه للأطفال.

مخزون لقاحات كورونا

وأكد سميو، أن مخزون اللقاح في المخازن جيد وبكميات كبيرة، بفروع جهاز الإمداد الطبي الأربعة.

وأضاف، أن عملية إعطاء اللقاح بوتيرة تعتبر جيدة تصل أحيانا إلى 20 ألف جرعة يومية على مستوى البلاد. وأشار إلى أن عدد المطعميّن بالجرعة الأولى بلغ أكثر من مليون ونصف، بينما بلغ بالجرعة الثانية 535 ألفا و606 أشخاص.

وضع كورونا الوبائي

وفي نشرته اليومية للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا، أجرى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، فحوصات على (4722) عينة.

وبعد فحص العينات بتقنية كانت النتائج (4129) عينة سالبة و(593) عينة موجبة بينها (131) حالة حرجة.

وأوضح المركز، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ (1739) حالة. إضافة إلى أن عدد الوفيات بلغ (17) حالة وفاة، منها 07 حالات في المنطقة الغربية و10 حالات في المنطقة الشرقية.

وبتسجيل تلك الأرقام؛ فقد ارتفع إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” إلى 364076 منها 43972 حالة نشطة و314829 حالة تعافي. كما ارتفع عدد الوفيات إلى 5275.

وذكر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أنه بناء على البيانات الصادرة؛ فإن الحالة الوبائية في ليبيا لا تزال تصنف حسب التصنيف العالمي في حالة الانتشار المجتمعي.

وأوضح، أنه اعتمادا على بروتوكولات التعافي المعتمدة من وتقدير عدد الحالات التي قد تحتاج إلى رعاية طبية؛ فقد قدرت عدد الحالات النشطة 8,150 حالة نهاية هذا الأسبوع بزيادة بلغت حوالي 1 بالمائة عن الأسبوع الماضي.

وأضاف، أن عدد الحالات التي قد تحتاج إلى رعاية طبية (داخل المرافق الصحية) خلال الأسبوع الماضي 191 حالة بزيادة بلغت 6 بالمائة عن الأسبوع الماضي.