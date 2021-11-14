كوفيد-19.. هكذا يصنف في ليبيا

أخبار ليبيا24

صنّف، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، الحالة الوبائية لـ كوفيد-19 في ليبيا في حالة الانتشار المجتمعي، وفقا للتصنيف العالمي.

وأوضح، أنه اعتمادا على بروتوكولات التعافي المعتمدة من قبله لـ كوفيد-19؛ فقد قدرت عدد الحالات النشطة 8,150 حالة نهاية هذا الأسبوع. بزيادة بلغت حوالي 1 بالمائة عن الأسبوع الماضي.

وأضاف، أن عدد الحالات المصابة بـ كوفيد-19 في ليبيا، والتي قد تحتاج إلى رعاية بالمرافق الصحية، خلال الأسبوع الماضي بلغ 191 حالة. بزيادة بلغت 6 بالمائة عن الأسبوع الماضي.

كوفيد-19 في ليبيا

وفي نشرته اليومية للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا، أجرى المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة الماضية، فحوصات على (4722) عينة.

وبعد فحص العينات بتقنية كانت النتائج (4129) عينة سالبة و(593) عينة موجبة بينها (131) حالة حرجة.

وأوضح المركز، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ (1739) حالة، وبلغ عدد الوفيات (17) حالة.

وبهذا ارتفع إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” إلى 364076 منها 43972 حالة نشطة و314829 حالة تعافي. وارتفع عدد الوفيات إلى 5275 حالة وفاة.

السفر مصدر للعدوى

وأوضح، مكافحة الأمراض، أن دول الجوار وبعض الدول، التي تمثل وجهات سفر رئيسية للمواطن الليبي، تشكل مصدرا أساسيا للعدوى من كوفيد-19.

وأضاف، أنه وبحسب تصنيف أمريكي، لمستوى الخطورة بالنسبة للسفر؛ فقد صنفت تركيا في مستوى الأكثر خطورة للسفر.

وذكر أنه تم تقدير مستوى الخطورة للسفر إلى ليبيا وتونس ومصر والأردن ومالطا على المستوى الثالث والذي يشترط التطعيم للسفر.

لقاح كورونا

وتترقب ليبيا هذه الأيام وصول شحنتين جديدتين من لقاحي “سينوفاك” الصيني و “فايزر” الأمريكي المضادين لكورونا.

وقال، مدير إدارة التطعيمات بالمركز، عبدالباسط سميو، لأخبار ليبيا24، اليوم السبت، إن المركز في انتظار شحنتي لقاحي “سينوفاك” و”فايزر” اللتين تأخر وصولهما إلى ليبيا.