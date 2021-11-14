غريان تستعد لفصل الشتاء بتنظيف خطوط تصريف المياه

أخبار ليبيا24

تستعد غريان لفصل الشتاء وهطول الأمطار بالقيام بعدة أعمال تتضمن تنظيف خطوط تصريف مياه الأمطار، وفق المتاح لديها من إمكانيات، بحسب عميد البلدية.

وقال، عميد بلدية غريان، يوسف بديري، لأخبار ليبيا24، السبت، إن الجهات المختصة تستعد لموسم الأمطار وفصل الشتاء، الذي بات على الأبواب، بالإمكانيات المتاحة لديهم، بالتنسيق بين البلدية وشركة الخدمات العامة.

وأوضح بديري، أن غريان شهدت الفترة الماضية فيضانات ببعض الشوارع بسبب هطول الأمطار ليوم واحد فقط. ولفت إلى أن هذا حدث نتيجة الاعتداءات من بعض المواطنين على غرف الصرف الصحي والبناء العشوائي.

وأشار إلى أن هناك من قام بتغيير مسار أو إلغاء خطوط التصريف، فضلاً عن رمي القمامة خصوصا الزجاجات الفارغة. وأضاف بديري، أن العمل مستمر بشكل دوري لتنظيف غرف الصرف، بسبب هذه التصرفات، في ظل تهالك الشبكات القديمة.

وقال، عميد بلدية غريان، إنه تم البدء بتفعيل المشاريع المتوقفة وبذل مجهود كبير لمشاريع البنى التحتية، لمشروعات الإسكان والمرافق. وأكد، عميد بلدية غريان، أن شركة المياه والصرف الصحي تفتقر للإمكانيات ولأبسط المقومات، وتحتاج إلى تمويل.

في غضون ذلك ذكرت بلدية غريان، أن العمل في صيانة طريق الجبل المرحلة الثانية بمعالجة الهبوط تجهيزا لمرحلة وضع الأساس الحبيبي، لازالت مستمرة.

وذكرت البلدية، أن جلسة عمل عقدت بحضور وكيل ديوان بلدية غريان ومدير مكتب جهاز الإسكان والتعمير الجبل الغربي ومندوب شركة UWA الألمانية.

وأفادت، أن الاجتماع بحث تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في شرق محلة كمون بني نصير.

وأوضحت، أنه تمت زيارة الموقع المخصص للمشروع وذلك للبدء في تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومرفقاته.