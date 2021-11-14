عضو الأعلى للدولة سعد بن شرادة يعلق على اجتماع باريس 

أخبارليبيا24- خاص

قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة إن الإشكالية في ليبيا هي عدم توافق داخليًا وخارجيًا أيضا.

وأوضح بن شرادة في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أمس السبت، أن اجتماع باريس لا يختلف عن المؤتمرات السابقة باريس 1 و 2 وصولاً إلى مؤتمر برلين.

وأشار إلى أنه من الملاحظ في كلمات الدول المشاركة أن هناك خلاف في الرؤية الموحدة حول ليبيا.

وتابع عضو المجلس :”هناك من يقول يجب أن يكون هناك توافق في التشريعات للاستحقاق الانتخابي. وهناك من يركز على موعد الانتخابات فقط في 24 ديسمبر. ولا يتحدث عن اليوم الذي يليه 25 ديسمبر وهو يوم النتائج وقبول النتائج”.

وأضاف بن شرادة، أنه بالمجمل ليس هناك حسم من قبل المجتمع الدولي لحل المشكلة في ليبيا، وليس هناك توافق ما بين الليبيين بخصوص هذه المرحلة.

ونوه عضو المجلس بأنه يجب أن يعلم الليبيين أن هذه المرحلة مرحلة توافقية، واذا لم نتوافق على التشريعات سوف يجد ضالته من يعرقل الانتخابات ونتائجها.

ولفت بن شرادة إلى أن، الكل يقول :”نريد إجراء انتخابات يوم 24 ديسمبر. ولكن لم يفعلوا ما يوصلهم لهذا التاريخ. لأن التشريعات لهذا الاستحقاق لم يتم فيها توافق، كما لا توجد قاعدة دستورية ولم يتم الاتفاق عليها حتى”.

وأكد أن الليبيين داخلين على انتخابات برلمانية ورئاسية ولا نعلم ماهي الفترة التي تنظمها القاعدة الدستورية فهذا يعتبر عبث.

ويضيف :”إذا كان الليبيين جادين فيجب التوافق حول حزمة من القوانين لاستحقاق يوم 24 ديسمبر. خصوصاً أنه لا يزال هناك وقت والمفوضية جاهزة فنياً، وفي حال عدم التوافق ستكون هناك مشكلة ولن يكون فيها قبول نتائج”.

واستطرد عضو المجلس :”الإخفاق في إصدار قانون من طرف واحد. سيجد ضالته من يريد أن يعرقل الانتخابات، والخاسر سيلجأ للقضاء بحجج أن القانون الصادر غير توافقي. وكان هذا واضحا في كلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عندما سأله أحد الصحفيين قال حرفياً نحن سنسلم السلطة في حال أجريت انتخابات نزيهة وشفافة وتوافقية”.