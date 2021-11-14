اقتصادية ورخيصة الثمن.. “سوزوكي” تكشف عن سيارة جديدة

14 نوفمبر، 2021 8:38 م
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سوزوكي

أخبار ليبيا 24

كشفت شركة سوزوكي اليابانية عن سيارة “Celerio” الجديدة التي صُمِّمت لتلبي احتياجات سوق المركبات الشبابية من حيث المواصفات والسعر المنافس.

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك صغير وأنيق التصميم، طوله 3 أمتار و69 سنتم، عرضه 165 سنتم، ارتفاعه 155 سنتم، ومجهز بعجلات بمقاس 14 و 15 إنشًا.

سوزوكي

تحكم وأنظمة صوت في المقود

وجهزت قمرتها بصفين من المقاعد التي تتسع لخمسة ركاب، أما واجهة القيادة فيها فحصلت على مقود مميز مزود بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت والرد على المكالمات الهاتفية.

 كما ثبتت في منتصف الواجهة شاشة لمسية للتحكم بأنظمة المولتيميديا والعديد من تقنيات المركبة.

سوزوكي

أنظمة تدفئة وتحكم كهربائي بالمقاعد والمرايا

وحصلت السيارة على أنظمة تدفئة للمقاعد والمقود، وأنظمة كهربائية للتحكم بالمقاعد والمرايا.

وأيضا نظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

سوزوكي

محرك اقتصادي في استهلاك الوقود

وزودتها سوزوكي بمحركات “Dual-Jet” اقتصادية في استهلاك الوقود، سعتها 1.0 ليتر، قادرة على توليد عزم يعادل 68 حصانًا.

 وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بخمس سرعات.

وستطرح هذه المركبة في الأسواق العالمية قبل نهاية العام الجاري بأسعار منافسة تبدأ من 6700 دولار.

14 نوفمبر، 2021 8:38 م
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