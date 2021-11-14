سور (جستنيان) من الآثار المتبقية داخل طبرق..ماذا تعرف عنه؟

أخبارليبيا24- خاص

طبرق مدينة موغلة في التاريخ استهوت الإغريق وكذلك الرومان فاستوطنوها وحضارتهم لازالت شاهدة عليهم.

من بين تلك الشواهد سور الإمبراطور البيزنطي الشهير (جستنيان) المطل على ميناء طبرق البحري من ناحية الشمال، يحاذي الميناء على الطريق العام.

والسور عبارة عن سلسلة من الأسوار التي أنشأها الإمبراطور (جستنيان) لتحصين الإمبراطورية البيزنطية.

وسور (جستنيان) يرجع بناؤه إلى فترة الإمبراطور (جستنيان) من 527 إلى 565 للميلاد، ولازالت بقاياه قائمة حتى اليوم.

والسور بحاجة إلى مزيد من التنقيب، وحديثاً تم بناء واجهه بحرية عرقلت المزيد من عمليات التنقيب والبحث في الموقع.

يحوي سور (جستنيان) بعض السراديب تحت الأرض أجريت له عدة ترميمات عن طريق مصلحة الآثار، وهو مطل على خليج طبرق وبه جزء كبير لازال متماسكًا حتى يومنا هذا.