خالد مازن يناقش تأمين الاستحقاق الانتخابي القادم

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اجتمع وزير الداخلية خالد مازن السبت بطرابلس مع قادة المديريات الأمنية لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بإجراءات تأمين الاستحقاق الانتخابي القادم.

وناقش خالد مازن الخطة الصادرة عن الوزارة والتأكيد على مدراء الأمن بضرورة التواصل والاستعانة بالأجهزة الأمنية لتوزيع المهام على الجميع.

كما تم الاتفاق على تأسيس قوة احتياطية للتمركز واشراك الأجهزة الأمنية في دورات القادة.

وأكد خالد مازن على دور العنصر النسائي في وزارة الداخلية في تأمين هذا الاستحقاق.

وتم الاتفاق على اشهار الغرفة الرئيسية لتأمين الانتخابات وتوضيح اختصاصاتها والتركيز على الحدود الإدارية للبلديات ومديريات الأمن بما يعمل على ربط مراكز الاقتراع.

كما تم الاتفاق على إشراك هيئة السلامة الوطنية ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لدعم مديريات الأمن في الحالات الطارئة.

وأوضح الوزير خلال الاجتماع على أهمية هذا الاستحقاق في إرساء دعائم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.

ونوه الوزير أن ذلك يتطلب مشاركة جميع الاجهزة الأمنية بالدولة.

وأوضح الوزير الدور المهم والرئيسي في تأمين وحماية المقار وصناديق الاقتراع وكذلك الأشخاص.

وأكد الوزير على أن الإعلان عن افتتاح الغرفة الرئيسية لتأمين وحماية الانتخابات.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم دعوة جميع الاجهزة الأمنية لاطلاع على آلية ربط الغرف الفرعية ومعرفة الأدوار لمنع التداخل بين الاختصاصات.

ولفت الوزير لضرورة التواصل بين جميع الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة وخارجها.

ونوه الوزير لضرورة مناقشة كافة الاحتياجات والخروج بنتائج من هذا التواصل وإقامة ورشة عمل تعمل على تقارب وجهات النظر.