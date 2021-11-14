انفوجرافيك | تعرف على عدد الطلبة المدخلين في المنظومة الموحدة للجامعات الليبية
أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك
آخر الإحصائيات لبيانات الطلبة المدخلة في المنظومة الموحدة للجامعات الليبية :
عدد الطلبة اسم الجامعة
60549 جامعة طرابلس
34891 جامعة بنغازي
20822 جامعة مصراتة
19146 جامعة سبها
16887 جامعة الزاوية
15613 جامعة اجدابيا
8698 جامعة عمر المختار
8389 الجامعة الاسمرية
7902 جامعة المرقب
7317 جامعة طبرق
7083 جامعة الزيتونة
6966 جامعة صبراتة
5246 جامعة درنة
4640 جامعة بني وليد
4562 جامعة النجم الساطع
4462 جامعة الزنتان
3334 الجامعة السنوسية
2684 جامعة الجفارة
2427 جامعة سرت
2189 جامعة غريان
1230 جامعة خليج السدرة
1209 جامعة نالوت
1003 جامعة فزان
729 جامعة الجفرة