انفوجرافيك | تعرف على عدد الطلبة المدخلين في المنظومة الموحدة للجامعات الليبية

14 نوفمبر، 2021 9:16 ص
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انفوجرافيك
انفوجرافيك

أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

آخر الإحصائيات لبيانات الطلبة المدخلة في المنظومة الموحدة للجامعات الليبية :

عدد الطلبة                                 اسم الجامعة

60549                                   جامعة طرابلس

34891                                   جامعة بنغازي

20822                                   جامعة مصراتة

19146                                    جامعة سبها

16887                                    جامعة الزاوية

15613                                   جامعة اجدابيا

8698                                   جامعة عمر المختار

8389                                   الجامعة الاسمرية

7902                                   جامعة المرقب

7317                                   جامعة طبرق

7083                                 جامعة الزيتونة

6966                                 جامعة صبراتة

5246                                  جامعة درنة

4640                               جامعة بني وليد

4562                             جامعة النجم الساطع

4462                                 جامعة الزنتان

3334                             الجامعة السنوسية

2684                                جامعة الجفارة

2427                                جامعة سرت

2189                               جامعة غريان

1230                           جامعة خليج السدرة

1209                                  جامعة نالوت

1003                                 جامعة فزان

729                                  جامعة الجفرة

 

14 نوفمبر، 2021 9:16 ص
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