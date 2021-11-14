انطلاق منافسات الفئات السنية لكرة الطائرة في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – رياضة

انطلقت اليوم الأحد منافسات الاتحاد الفرعي للفئات السنية للكره الطائره طرابلس لمجموعة طرابلس .

وكانت انطلاقة البطولة بالمسابقة تحت 21 سنة بمباراة بين نادي الهدى ونظيرة الترسانة، وانتهت لصالح الهدف بثلاثة أشواط دون رد .

وجاءت نتيجة الشوط الأول 25 / 14، والشوط الثاني 25 / 14، والشوط الثالث 25 / 9 .

وفي مباراة ثانية جمعت أبو سليم مع المدينة القربولي الوافد الجديد على المسابقة وانتهت لصالح المدينة القربولي بثلاثة أشواط لشوط .

وكانت الجولة الثانية لمسابقة تحت 17 عاما بالاتحاد الفرعي قد انطلقت يوم الأمس حيث حقق المرقب الأفريقي الفوز على الملتقى من مدينة مسلاتة بنتيجة 3 – 0 في المباراة التي أقيمت بصالة نادي الإفريقي .

هذا وستكون نهاية مرحلة الذهاب السبت المقبل بمباراة الهدى والإفريقي والتي ستلعب بصالة نادي الهدى .